Volkswagen-Konzern fährt Milliardenverlust ein

Chip-Exporte gedrosselt

Zudem wurden in China die Exporte von Mikrochips gedrosselt. „Der Chipmangel in der Industrie nimmt zu“, teilte das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mit. Die Lieferung von Bauteilen wurde aufgrund der Knappheit bereits eingestellt. Hintergrund sind unter anderem auch Engpässe beim Chip-Hersteller Nexperia, den die niederländische Regierung Ende September unter ihre Kontrolle gestellt hatte. Nexperia gehört zum chinesischen Konzern Wingtech. Die europäischen Autobauer greifen bereits verstärkt auf Reservebestände zurück. Einige gehen davon aus, demnächst die Produktion stoppen zu müssen.