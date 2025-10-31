Mutter trinkt Cocktail, stirbt zwei Jahre später

Das Restaurant erklärte am 28. Oktober in einer Stellungnahme (siehe unten): „Der Vorfall, der sich im Februar 2023 in unserem Restaurant ereignete, war ein unglückliches Ereignis. Damals haben wir mehrere Schritte unternommen, um ein Wiederauftreten zu verhindern. In Absprache mit der Oklahoma Alcoholic Beverage Law Enforcement (ABLE) Kommission und dem Oklahoma State Department of Health haben wir neue Mitarbeiterschulungen und Verfahrensgarantien umgesetzt, die weiterhin in Kraft sind. Die an diesem Vorfall 2023 beteiligten Personen wurden gekündigt.“