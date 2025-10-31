Explosionen bei Zimmerbrand fordern 7 Verletzte

Großaufgebot der Rettung

Umgehend wurde ein Großeinsatz der Rettung ausgelöst. Zufällig hatte zu diesem Zeitpunkt eine Sanitäter-Fortbildung beim Roten Kreuz in Zwettl stattgefunden, sodass binnen kurzer Zeit ein Großaufgebot an Rettern ausrücken konnte. Die Verletzten wurden erstversorgt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Ursache für die Explosionen dürften zwei Sauerstoffflaschen im Schlafzimmer gewesen sein, die der Hausbewohner aus medizinischen Gründen benötigte. Den Brand könnte ein technischer Defekt ausgelöst haben, das werden aber erst die Ermittlungen der Polizei endgültig klären.