Dramatischer Einsatz

Explosionen bei Zimmerbrand fordern 7 Verletzte

Niederösterreich
31.10.2025 08:11

Zu einem folgenschweren Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagabend in Guttenbrunn, Bezirk Zwettl (NÖ).  Bei einem Zimmerbrand ereigneten sich zwei Explosionen. Ursachen dürften medizinische  Sauerstoffflaschen im Raum gewesen sein. Sieben Personen – darunter fünf Feuerwehrleute – wurden verletzt.

0 Kommentare

Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren rückten am Donnerstagabend zu Löscharbeiten bei einem Zimmerbrand nach Guttenbrunn aus. Da das betroffene Gebäude bereits stark verraucht war, rückten Löschtrupps unter schwerem Atemschutz ins Innere vor und versuchten, zum Brandherd vorzudringen. 

Plötzliche Explosionen
Die Lage verschärfte sich aber rasch, daher ordnete der Einsatzleiter den Rückzug der Löschmannschaft aus dem Gebäudeinneren an. Kurz darauf kam es zu zwei Explosionen. Fünf Feuerwehrleute sowie zwei Zivilpersonen, die sich noch in der Nähe des Hauses befunden hatten, wurden dabei verletzt. 

Ein Feuerball schoss nach den Explosionen aus dem Gebäude.
Ein Feuerball schoss nach den Explosionen aus dem Gebäude.(Bild: DOKU-NÖ)

Großaufgebot der Rettung
Umgehend wurde ein Großeinsatz der Rettung ausgelöst. Zufällig hatte zu diesem Zeitpunkt eine Sanitäter-Fortbildung beim Roten Kreuz in Zwettl stattgefunden, sodass binnen kurzer Zeit ein Großaufgebot an Rettern ausrücken konnte. Die Verletzten wurden erstversorgt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Ursache für die Explosionen dürften zwei Sauerstoffflaschen im Schlafzimmer gewesen sein, die der Hausbewohner aus medizinischen Gründen benötigte. Den Brand könnte ein technischer Defekt ausgelöst haben, das werden aber erst die Ermittlungen der Polizei endgültig klären.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Kommentare

Niederösterreich

