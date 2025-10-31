Vorteilswelt
Deutsche bezwungen

Halbfinale! Erfolgslauf von Tagger geht weiter

Tennis
31.10.2025 07:35
Lilli Tagger
Lilli Tagger(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Lilli Tagger ist nicht zu stoppen! Österreichs Tennis-Hoffnung steht beim 250er-Turnier im chinesischen Jiujiang bereits im Halbfinale.

Die 17-jährige Osttirolerin setzte sich am Freitag gegen die Deutsche Tamara Korpatsch mit 6:3 und 6:4 durch. 

Nach dem Junioren-Titel bei den French Open in Paris und insgesamt drei Turniersiegen auf der ITF-Tour sorgt Österreichs Nachwuchshoffnung im Tennis-Tirkus weiter für Furore. Bereits nach ihrem Viertelfinal-Einzug stand fest, dass Tagger erstmals in die Top-200 der Welt einziehen wird. Im WTA-Live-Ranking liegt sie aktuell sogar auf Platz 170. 

Im Halbfinale wartet nun die Siegerin aus dem Duell zwischen Yulia Putintseva (KAZ) gegen Viktorija Golubic (SUI).

