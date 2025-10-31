Halbfinale! Erfolgslauf von Tagger geht weiter

Nach dem Junioren-Titel bei den French Open in Paris und insgesamt drei Turniersiegen auf der ITF-Tour sorgt Österreichs Nachwuchshoffnung im Tennis-Tirkus weiter für Furore. Bereits nach ihrem Viertelfinal-Einzug stand fest, dass Tagger erstmals in die Top-200 der Welt einziehen wird. Im WTA-Live-Ranking liegt sie aktuell sogar auf Platz 170.