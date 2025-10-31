Wie lange muss man auf einen OP-Termin warten?

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach mit der „Krone“ über den Tod einer Frau, für die es keine Hilfe gab, wie er als Landes-Chef mit den Problemen in unserem Gesundheitssystem umgehen will und ob er weiß, wie lange die Oberösterreicher aktuell auf ihre OP-Termine warten müssen.
Donnerstagmittag im Büro des Landeshauptmanns im Linzer Landhaus. Auf Thomas Stelzers Schreibtisch liegt der Partezettel jener 55-jährigen Frau, die nach einem Aortenriss keine Behandlung bekam. Der ÖVP-Politiker nimmt das Papier in die Hand, schweigt kurz – ein Moment, der zeigt, dass ihm der Tod der Frau nahe geht. Im Interview mit der „OÖ-Krone“ stellt er sich kritischen Fragen: Was ist falsch gelaufen – und was muss sich jetzt ändern?
