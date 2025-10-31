ÖFB-Team: Drei Torschützen und ein Rückkehrer

15 Tage sind es noch bis zu Österreichs Endspurt in der WM-Qualifikation, der am 15. November auf Zypern beginnt. Die Teamkicker glänzten in dieser Woche auch als Torschützen.
Christoph Baumgartner hat nach seinem Doppelpack beim 4:1 im DFB-Cup über Rostock für Leipzig in den jüngsten vier Spielen sechs Tore erzielt.
In die Schützenliste trug sich auch Leo Querfeld ein, der Innenverteidiger fixierte beim 2:1 nach Verlängerung gegen Bielefeld nach einer Flanke von Christopher Trimmel per Kopf das 1:0. Anschließend schickte er einen Liebesgruß in Richtung Tribüne, indem er mit seinen Händen ein Herz formte: „Meine Freundin Hannah saß auf der Tribüne. Sie unterstützt mich bei fast jedem Spiel, ist stets für mich da.“
Erstmals seit 17 Monaten traf Stefan Posch am Mittwoch wieder in der Serie A: Der Verteidiger erzielte für Como beim 3:1 gegen Hellas Verona ebenfalls per Kopf das 2:1, in der Tabelle gelang der Sprung auf Platz fünf. „Ich bin sehr glücklich über mein erstes Tor für Como, habe den Ball ideal getroffen“, freute sich der Verteidiger. Morgen wartet auswärts Tabellenführer Napoli.
Arnautovic wieder im Training
Marko Arnautovic hat seine Oberschenkel-Verletzung inzwischen auskuriert, begann bei Roter Stern Belgrad bereits wieder mit leichtem Training. Im gestrigen Derby beim FK Vojvodina Novi Sad kam der 36-Jährige allerdings noch nicht zum Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.