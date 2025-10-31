Vorteilswelt
Baumgartner und Co.

ÖFB-Team: Drei Torschützen und ein Rückkehrer

Fußball International
31.10.2025 08:12
Christoph Baumgartner traf doppelt.
Christoph Baumgartner traf doppelt.(Bild: EPA/FILIP SINGER)

15 Tage sind es noch bis zu Österreichs Endspurt in der WM-Qualifikation, der am 15. November auf Zypern beginnt. Die Teamkicker glänzten in dieser Woche auch als Torschützen.

Christoph Baumgartner hat nach seinem Doppelpack beim 4:1 im DFB-Cup über Rostock für Leipzig in den jüngsten vier Spielen sechs Tore erzielt.

In die Schützenliste trug sich auch Leo Querfeld ein, der Innenverteidiger fixierte beim 2:1 nach Verlängerung gegen Bielefeld nach einer Flanke von Christopher Trimmel per Kopf das 1:0. Anschließend schickte er einen Liebesgruß in Richtung Tribüne, indem er mit seinen Händen ein Herz formte: „Meine Freundin Hannah saß auf der Tribüne. Sie unterstützt mich bei fast jedem Spiel, ist stets für mich da.“

Leo Querfeld
Leo Querfeld(Bild: AFP/APA/John MACDOUGALL)

Erstmals seit 17 Monaten traf Stefan Posch am Mittwoch wieder in der Serie A: Der Verteidiger erzielte für Como beim 3:1 gegen Hellas Verona ebenfalls per Kopf das 2:1, in der Tabelle gelang der Sprung auf Platz fünf. „Ich bin sehr glücklich über mein erstes Tor für Como, habe den Ball ideal getroffen“, freute sich der Verteidiger. Morgen wartet auswärts Tabellenführer Napoli.

Stefan Posch traf per Kopf.
Serie A
Posch schießt Como zu Heimsieg über Hellas Verona
29.10.2025

Arnautovic wieder im Training
Marko Arnautovic hat seine Oberschenkel-Verletzung inzwischen auskuriert, begann bei Roter Stern Belgrad bereits wieder mit leichtem Training. Im gestrigen Derby beim FK Vojvodina Novi Sad kam der 36-Jährige allerdings noch nicht zum Einsatz.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
