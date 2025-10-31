ÖFB-Team: Drei Torschützen und ein Rückkehrer

In die Schützenliste trug sich auch Leo Querfeld ein, der Innenverteidiger fixierte beim 2:1 nach Verlängerung gegen Bielefeld nach einer Flanke von Christopher Trimmel per Kopf das 1:0. Anschließend schickte er einen Liebesgruß in Richtung Tribüne, indem er mit seinen Händen ein Herz formte: „Meine Freundin Hannah saß auf der Tribüne. Sie unterstützt mich bei fast jedem Spiel, ist stets für mich da.“