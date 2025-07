Grüner lässt beim Thema Grundverkehr nicht locker

Insgesamt gibt es in Oberösterreich 26 Gemeinden, die zu einem Vorbehaltsgebiet ernannt wurden. Das heißt: In diesen Tourismusorten dürfen keine neuen Nebenwohnsitze entstehen. Davon betroffen sind vor allem Gemeinden am Attersee, am Mondsee und am Traunsee, aber auch Orte, wo im Winter Geld mit dem Skitourismus verdient wird.