Fußballfans sollen als Touristen angelockt werden

Wer künftig bei uns Urlaub machen soll

Ausländische Märkte nennt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, als eine der Herausforderungen: „Wir werden internationale Gäste brauchen, weil die länger dableiben.“ Am wichtigsten ist und bleibt unser großer Nachbar. „Aber Deutschland ist so groß, dass wir da auch regionale Marktbearbeitung machen müssen“, sagt Winkelhofer. „Ein Beispiel: Wir haben deutsche Fußballklubs wie Fortuna Düsseldorf auf Trainingslager in Oberösterreich. Es gibt Fans, die begleiten ihre Mannschaft. Wir haben die Möglichkeit, in den Stadien Urlaub in OÖ zu promoten.“