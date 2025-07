Russische Touristen strömen wieder nach Europa

Dutzende Flugausfälle in Moskau

Unterdessen fielen in Moskau am Montag- nach einem mutmaßlichen Angriff proukrainischer Hackergruppen – Dutzende Flüge aus. Die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot sprach zunächst von etwa 60 gestrichenen Flügen am Airport Scheremetjewo und gab eine Störung in ihren IT-Systemen als Grund dafür an. Experten des Unternehmens arbeiteten daran, die Arbeit der Server wiederherzustellen, um den planmäßigen Flugverkehr wieder aufzunehmen, hieß es.