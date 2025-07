Rettungskräfte: „Wer nicht hilft, sollte gehen“

Manchmal reichen dafür aber die Retter nicht aus. So musste kürzlich am Salzachsee in der Stadt Salzburg die Polizei einen Störenfried festnehmen, während Wasserretter einen 21-Jährigen wiederbelebten. „Das sind zum Glück Einzelfälle, die sich an einer Hand abzählen lassen“, so die Polizei dazu auf „Krone“-Anfrage.