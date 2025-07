Klagenfurt leiht Bundesliga-Kicker vom GAK aus

15 Bundesliga-Spiele

Gantschnig stieg 2024 mit den Grazern in die Bundesliga auf, absolvierte für den GAK in drei Saisonen 145 Pflichtspiele, davon 119 in der 2. Liga. Dazu kommen 26 Zweitliga-Partien für Kapfenberg. In der Bundesliga bekam er beim GAK zuletzt aber immer weniger Einsatzzeit, machte vorige Saison 15 Spiele – in der Kaderplanung spielt er vorerst keine Rolle.