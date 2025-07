Trump schraubt an seiner Friedensfrist für Putin

Trump betonte am Montag im schottischen Turnberry erneut, dass er sich bei seinen Telefonaten „blendend“ mit Putin verstanden hätte. Allerdings: „Wir dachten mehrfach, dass wir das (den Krieg) geregelt hätten. Doch dann kommt Präsident Putin und bombardiert irgendwelche Städte – wie Kiew. Und tötet viele Menschen in einem Pflegeheim oder was auch immer. Und tote Menschen liegen in den Straßen.“ Das sei der falsche Weg.