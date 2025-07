EU-Kommission schlägt Sanktionierung Israels vor

Deutschland, Österreich und Ungarn wohl gegen Sanktionen

Das israelische Außenministerium bezeichnete die Sanktionsempfehlung in einer ersten Reaktion als „fehlerhaft, bedauerlich und ungerechtfertigt“. In einer Zeit, in der Israel gegen den dschihadistischen Terrorismus der Hamas kämpfe, diene eine solche Entscheidung nur dazu, die Hamas zu stärken, kritisierte es. Israel werde daran arbeiten, sicherzustellen, dass die Empfehlung vom EU-Ministerrat nicht angenommen werde. Unter anderem Länder wie Deutschland, Österreich, Ungarn und Tschechien hatten sich zuletzt immer wieder kritisch zu Sanktionsforderungen gegenüber Israel geäußert.