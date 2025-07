Mindeststrafe für sieben Jahre Familien-Martyrium

„Ich bekenne mich vollumfänglich schuldig“ – für manche Beobachter überraschende Einsicht und Reue zeigte ein 57-jähriger Familienvater, der sich am Montag am Welser Gericht dem Schöffensenat stellen musste. Doch es war ein weiser Schachzug, wie sich beim Schuldspruch herausstellen sollte. Denn die ausgesprochene Strafe war am untersten Ende der Skala: Fünf Jahre Haft, das Strafgesetzbuch hätte bis zu 15 Jahre Gefängnis hergegeben.