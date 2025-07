„It‘s home!“ Fulminanter Empfang für EM-Heldinnen

Es wird weiter gefeiert

„Now, it‘s home“, schrieb der Verband auf der Plattform X in Anspielung an den berühmten Songtext „It‘s coming home“, der von den englischen Fußballfans in der Hoffnung gesungen wird, dass ihr Team bei einem Turnier den Pokal „nach Hause“ bringt. Titelverteidiger England hatte Weltmeister Spanien im Endspiel am Sonntag in Basel mit 3:1 im Elferschießen besiegt.