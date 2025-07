So unsinnig sind die Wasserstoffpläne der EU

Die Wissenschaftler schlagen daher vor, dass sich die Ausbau-Vorgaben am Verkehrsaufkommen statt an Entfernungen orientieren sollten. Auch müsste die Topografie stärker berücksichtigt werden: Steigungen und Geschwindigkeiten wurden in früheren Modellen oft ignoriert, in bergigem Gelände steigt der H2-Verbrauch der Lkw signifikant.