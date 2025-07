Messerattacke im Zentrum Londons: Zwei Männer tot

Die Metropolitan Police nahm einen Mann in seinen Dreißigern im Zusammenhang mit der Tat fest. Der Verdächtige befindet sich selbst in einem lebensbedrohlichen Zustand im Krankenhaus, wie es in britischen Medien heißt. Ein weiteres Opfer, ebenfalls ein Mann in den Dreißigern, wird noch im Krankenhaus behandelt. Seine Verletzungen sind nach Polizeiangaben aber nicht lebensbedrohlich.