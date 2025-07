Österreichs Nahostpolitik

Der Gaza-Brief, der selbstverständlich die Geiselfreilassung beinhaltet, hat nur eine Schwäche: Er hätte so formuliert sein sollen, dass die Hamas kein Glückwunschtelegramm schicken kann. Die Palästinenser haben sich durch den größten Fehler in ihrer Geschichte, den 7. Oktober 2023, ins Out geschossen. Außer Macron will sich niemand für sie die Finger verbrennen, auch nicht die arabische Welt. So sind die freiesten Araber noch immer nur die eine Million Palästinenser in Israel in seinen alten Grenzen (ohne Besatzungsgebiete).