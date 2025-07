Auch für Olympia: Ski-Dame beginnt „neues Kapitel“

Der Grund dürfte die enttäuschende Saison sein, die hinter der 29-Jährigen liegt. Im Weltcup konnte sie nicht an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen – die WM in Saalbach endete für sie in einem sportlichen Debakel. Um in der kommenden Saison wieder Siege einzufahren und vor allem in Hinblick auf die anstehenden Olympischen Spiele, in Cortina und Mailand im kommenden Februar, dürfte nun der Wechsel erfolgt sein.