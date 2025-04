Renault Scenic: Update schon nach einem Jahr

Mit der Vehicle-to-Load-Technik kann der Strom in beide Richtungen fließen, der Scenic kann also auch externe Geräte wie Kaffeemaschine, Elektrogrill oder E-Roller mit bis zu 3,7 kW Strom versorgen. Ab Sommer ist auch ein neuer, bidirektionaler 22-kW-Lader optional erhältlich. Laut Renault lassen sich damit an öffentlichen Ladestationen innerhalb von 30 Minuten 80 Kilometer zusätzliche Reichweite auffüllen.