So hart trifft Zoll-Deal Österreichs Wirtschaft

Gelten die 15 Prozent jetzt auf alle EU-Exporte in die USA?

Die 15-Prozent-Zölle gelten nach aktuellem Informationsstand auf fast alles. Eine Ausnahme ist jedenfalls Stahl und Aluminium mit 50 Prozent. Offensichtlich gibt es auch kleinere Ausnahmen von Produkten, die von den Zöllen ausgenommen sind. Bei pharmazeutischen Produkten, dem wichtigsten EU-Exportgut in die USA, gab es am Beginn sich widersprechende Statements. Für die EU dürfte es in dem Bereich aber nun auch 15-Prozent-Zölle geben. Das kann in der Zukunft noch ein Vorteil für die EU sein, sollte Trump im Pharma-Bereich wie angekündigt deutlich höhere Branchenzölle gegen den Rest der Welt verhängen.