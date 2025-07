Der Bauernbub aus dem Waldviertel als Gutsherr

Ökologisches Gesamtkonzept

Auch die Jagd ist Teil eines ökologischen Gesamtkonzepts. Die Produkte – von Bio-Brot über Kürbiskernöl bis Wildspezialitäten – vertreibt Grün unter der Dachmarke Pannatura. „Unsere Lebensmittel sind gelebte Philosophie“, sagt der Waldviertler. Und tatsächlich: Matthias Grün veredelt – kompromisslos und zukunftsorientiert. Trotz aller Größe, Forschung und Verantwortung ist er am Ende doch immer auch der Bauernsohn aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya geblieben. Einer, der seine Wurzeln kennt – und deshalb tief verinnerlicht, was Fruchtbarkeit bedeutet.