Einbrecher (22) mit Brecheisen am Bahnhof erwischt

Wohl kein Profi ist ein 22-jähriger Linzer, der am Montagabend am Hauptbahnhof festgenommen wurde. Um 20.27 Uhr meldete ein Zeuge, dass jemand Schließfächer im unteren Bereich des Bahnhofs aufbreche. Zu dieser Zeit ist der Hauptbahnhof üblicherweise noch gut besucht. Beim Eintreffen der Beamten trafen sie den jungen Mann, wie beschrieben, vor den Schließfächern an – ein Brecheisen lag neben ihm am Boden.