Tipps und Tricks für den Umgang mit Gasherden

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein Atemgift, das man nicht riecht, nicht schmeckt und nicht sieht. Es kann sich unbemerkt in geschlossenen Räumen ansammeln und innerhalb kürzester Zeit zum Tode führen. Vergiftungen mit Kohlenmonoxid sind die häufigsten Gasvergiftungen in Österreich. Im Ländle werden im Schnitt alle zwei Monate Einsatzkräfte zu einem Gasunfall gerufen.