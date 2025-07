Ausraster im Zug: Mann randaliert mit Nothammer

Dramatische Szenen sorgten Freitagvormittag in einem Railjet der ÖBB für Angst und Schrecken: Ein Mann griff sich einen Notfallhammer und schlug damit wild auf die Scheiben ein. Er hatte zuvor schon durch sein aggressives Verhalten auf sich aufmerksam gemacht. Schlagartig breitete sich Panik unter den anderen Fahrgästen aus. Doch die Situation konnte durch einen glücklichen Zufall rasch unter Kontrolle gebracht werden: Zwei Polizisten außer Dienst befanden sich auch in dem Zug und alarmierten umgehend ihre Kollegen. Dann gelang es den beiden, den Randalierer zu überwältigen. Bis zum Eintreffen der zusätzlichen Polizeikräfte am Bahnhof Ebreichsdorf gelang es den beiden, den Mann im Zug zu fixieren.