Beliebtes Innenstadtlokal schließt nach 22 Jahren

Vieles neu: „OX in the City“

Das erfolgreiche OX-Konzept, das an neun Standorten in ganz Österreich Steaks, Grillspezialitäten, Sushi und regionale Gerichte anbietet, zieht mit „OX in the City“ erstmals in die Linzer Innenstadt. „In der Linzer Altstadt brauchen wir ein Konzept, das ein möglichst großes Publikum von Jung bis Alt und mit vielen unterschiedlichen Geschmäckern anspricht. Sowohl für die heimischen Gäste als auch für das touristische Publikum. Diesen Anspruch werden wir mit dem OX in the City-Konzept erfüllen“, sagt Altendorfer. Die OX in the City-Küche spannt den Bogen qualitativ von hochwertigen Steaks über eine große Vielfalt von Grill- und Burger-Spezialitäten bis hin regionalen Mittagsangeboten. Die legendären Sushi-Spezialitäten des Herberstein wird es auch im OX weiterhin geben.