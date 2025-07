Leiche von vermisstem Deutschen gefunden

Hoffnung bestand im Grunde keine mehr, nun ist es aber traurige Gewissheit: Der junge Deutsche hat im Bodensee sein Leben gelassen. Vier Tage war nach ihm in der Reutiner Bucht vor dem Lindauer Ufer gesucht worden, am Mittwochvormittag konnten Taucher der deutschen Wasserwacht – auch dank einer Unterwasserdrohne – schließlich Vollzug melden: Gefunden worden ist die Leiche in fast zwölf Metern Tiefe.