„Hunger nach Titel mit der Austria ist riesengroß“

Von Hongkong nach Doha, ehe er nach 19 Stunden Flugzeit endlich in Wien landete. „Die Reise war sehr lange, aber trotzdem angenehm“, lacht Manprit Sarkaria. Der nach vier Jahren wieder zur Wiener Austria zurückkehrte. „Das ist mein Heimatverein, hier bin ich groß geworden“, strahlte der 28-Jährige. Der am Montag am ersten Tag im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf einen entspannten Eindruck machte. Mit Violett hat Sarkaria viel vor. „Die Mannschaft hat letzte Saison bis zur letzten Runde um die Meisterschaft mitgespielt. Das ist nicht selbstverständlich. Schon gar nicht, wenn man gegen Salzburg oder Sturm bestehen muss. Mein Hunger nach einem Titel ist riesengroß!“ Apropos Sturm: Mit den Grazern feierte Sarkaria große Erfolge, wurde einmal Meister sowie zweimal Cupsieger. „Mit Austria will ich das unbedingt noch einmal erleben.“