Mit Sonnenkraft – Vollstrom plant die Energiewende

In einem modernen Besprechungsraum der Vollstrom GmbH in Leobersdorf, zwischen PV-Plänen, digitalen Skizzen und technischen Konzepten, wird täglich an der Energiezukunft gearbeitet. Im Mittelpunkt: Photovoltaik, Speicherlösungen und Ladeinfrastruktur für Gewerbe und Industrie – geplant, durchdacht und umgesetzt von einem jungen Team, das mehr will, als nur Strom liefern.