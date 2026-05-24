Verkaufspersonal als Blitzableiter für Kundenwut

Ein falscher Preis. Eine abgelaufene Aktion. Ein paar Minuten Wartezeit. Dinge, die früher vielleicht ein Augenrollen oder einen genervten Seufzer ausgelöst hätten, reichen heute oft für blanke Wut. Der Ton im Handel ist rau geworden – und die Menschen hinter den Kassen bekommen die Verrohung der Gesellschaft tagtäglich unmittelbar zu spüren. Beschimpfungen, Drohungen und aggressive Ausbrüche gehören für viele Beschäftigte inzwischen beinahe zum Alltag.