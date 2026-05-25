Bei Kartenspiel mit dem „Trabervirus infiziert

Erfolgreiche Zucht

Es blieb nicht lange bei einem Pferd. Nach und nach wurde in weitere Traber investiert, in Glanzzeiten gingen zwölf Rennpferde der Familie in Baden und Wien an den Start. Einige der schnellsten Traber Österreichs stammen aus dem Stall der Baduras – mit „Tosca Victory“ auch das bisher erfolgreichste Trabrennpferd Österreichs, das im Inland Rekorde brach und auch auf Rennbahnen in Deutschland, Schweden, Norwegen, Frankreich und Ungarn für Furore sorgte.