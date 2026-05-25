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Pferdesport geprägt

Bei Kartenspiel mit dem „Trabervirus infiziert

Niederösterreich
25.05.2026 18:00
Erfolg mit Pferden und Immobilien: Oliver Badura in Baden.
Erfolg mit Pferden und Immobilien: Oliver Badura in Baden.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Ab 31. Mai traben in Baden wieder edle Pferde um die Wette. Die Familie Badura prägt diesen Sport bereits seit fünf Jahrzehnten – sowohl in der niederösterreichischen Kurstadt als auch in der Wiener Krieau.

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Wenn sich am 31. Mai die Tore der Badener Trabrennbahn zum Saisonbeginn öffnen, steht ein Mann ganz gewiss auf der Tribüne: Oliver Badura, einer der erfolgreichsten Amateurfahrer und Züchter des Landes. Die Familie Badura ist eng mit der Rennbahn in der Kurstadt verbunden, gelten Vater Friedrich und Sohn Oliver doch seit nunmehr 50 Jahren als Wegbereiter des nationalen Trabrennsports.

Ansteckende Leidenschaft
„Dabei war es eigentlich eine überraschende Fügung, dass unsere Familie zum Trabrennsport kam“, erzählt Oliver Badura. Sein Vater, ein erfolgreicher Gastro-Unternehmer, nahm an einem Kartenturnier teil, dessen Gewinner sich über ein Rennpferd aus der Wiener Krieau freuen durfte: „Von da an war er vom Trabervirus infiziert.“ Und einige Jahre später wurde auch der Sohn von dieser Leidenschaft angesteckt.

Als Amateurfahrer war Oliver Badura auch auf der Rennbahn in Baden erfolgreich.
Als Amateurfahrer war Oliver Badura auch auf der Rennbahn in Baden erfolgreich.(Bild: Reinhard Judt)

Erfolgreiche Zucht
Es blieb nicht lange bei einem Pferd. Nach und nach wurde in weitere Traber investiert, in Glanzzeiten gingen zwölf Rennpferde der Familie in Baden und Wien an den Start. Einige der schnellsten Traber Österreichs stammen aus dem Stall der Baduras – mit „Tosca Victory“ auch das bisher erfolgreichste Trabrennpferd Österreichs, das im Inland Rekorde brach und auch auf Rennbahnen in Deutschland, Schweden, Norwegen, Frankreich und Ungarn für Furore sorgte.

Vom Sulky zu Immobilien
Seit dem zwölften Lebensjahr hat Oliver Badura nahezu keinen Renntag in Baden und in der Krieau ausgelassen. Bereits mit 18 Jahren saß er als Amateurfahrer im Sulky, gewann in seiner aktiven Zeit 50 nationale und internationale Rennen. Durch den Pferdesport baute sich der Badener Immobilienmakler ein beachtliches Netzwerk auf – zu seinen Kunden zählen unter anderem Milliardär Frank Stronach oder Ex-Teamtorhüter Herbert „Funki“ Feurer.

Pferdesport verbindet: Badura mit Frank Stronach.
Pferdesport verbindet: Badura mit Frank Stronach.(Bild: Reinhard Judt)

Gedenkrennen für Vater
Die Badener Trabrennbahn zieht Oliver Badura jedes Mal aufs Neue in ihren Bann. „Es ist eine Biedermeier-Anlage mit einem ganz besonderen Flair. So etwas gibt es kein zweites Mal auf der Welt“, schwärmt der Pferde-Enthusiast. Und fiebert dem Saisonauftakt entgegen: „In Erinnerung an meinen verstorbenen Vater soll heuer auch ein Friedrich-Badura-Gedenkrennen stattfinden.“

Alle Renntermine auf: www.traben-in-baden.at

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