Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

krone.at Gewinnspiel

Premierenkarten für Tafiti gewinnen!

Gewinnspiele
18.08.2025 05:00

Seid dabei, wenn Tafiti – Ab durch die Wüste seine große Kinopremiere feiert! Am Samstag, 30. August 2025, im Village Cinema Wien Mitte könnt ihr das warmherzige Wüstenabenteuer rund um Mut, Zusammenhalt und die Magie echter Freundschaft als Erste erleben – wir verlosen 60 Premierenkarten für Sie und Ihre Familie

0 Kommentare

Basierend auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Julia Boehme und Julia Ginsbach kommt Tafiti jetzt endlich ins Kino – und lädt zu einem humorvollen, herzerwärmenden Abenteuer für Groß und Klein ein. In der sonnendurchfluteten Savanne Afrikas lebt das aufgeweckte Erdmännchen Tafiti. Sein Großvater Opapa warnt ihn immer wieder: „Die Welt da draußen ist voller Gefahren – Erdmännchen bleiben besser unter sich.“

(Bild: TradewindPictures2025)
(Bild: TradewindPictures2025)
(Bild: TradewindPictures2025)
(Bild: TradewindPictures2025)

Doch Tafiti denkt anders. Als sein geliebter Opapa von einer Giftschlange gebissen wird, gibt es nur eine Hoffnung: eine seltene blaue Blume, die hinter der Wüste wächst. Gemeinsam mit Pinsel, einem fröhlichen und etwas tollpatschigen Pinselohrschwein, macht sich Tafiti auf den Weg durch heiße Wüsten, vorbei an wilden Tieren und durch große Herausforderungen. Unterwegs lernen die beiden, was es heißt, füreinander da zu sein – und beweisen, dass in echter Freundschaft der größte Mut liegt.

(Bild: TradewindPictures2025)
(Bild: TradewindPictures2025)
(Bild: TradewindPictures2025)
(Bild: TradewindPictures2025)

Mitmachen und gewinnen
Zur Premiere von Tafiti – Ab durch die Wüste am Samstag, 30. August 2025, im Village Cinema Wien Mitte verlosen wir insgesamt 60 Karten. Das Event verspricht Kinoatmosphäre mit viel Herz, Lachen und einer Botschaft, die nicht nur Kinder begeistert: über Freundschaft, Mut, Toleranz und den achtsamen Umgang mit der Natur.

Premiere von „Tafiti – Ab durch die Wüste“

Wann: Samstag, 30. August
Ort: Village Cinema Landstraße Wien Mitte
Kartenausgabe: 13:00 – 13:45 Uhr
Filmstart: 14:00 Uhr

Einfach im untenstehenden Formular die Anzahl der gewünschten Karten auswählen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 25. August, 09:00 Uhr. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
191.872 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
135.602 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
134.624 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2005 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1948 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf