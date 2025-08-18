Premierenkarten für Tafiti gewinnen!

Seid dabei, wenn Tafiti – Ab durch die Wüste seine große Kinopremiere feiert! Am Samstag, 30. August 2025, im Village Cinema Wien Mitte könnt ihr das warmherzige Wüstenabenteuer rund um Mut, Zusammenhalt und die Magie echter Freundschaft als Erste erleben – wir verlosen 60 Premierenkarten für Sie und Ihre Familie
Basierend auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Julia Boehme und Julia Ginsbach kommt Tafiti jetzt endlich ins Kino – und lädt zu einem humorvollen, herzerwärmenden Abenteuer für Groß und Klein ein. In der sonnendurchfluteten Savanne Afrikas lebt das aufgeweckte Erdmännchen Tafiti. Sein Großvater Opapa warnt ihn immer wieder: „Die Welt da draußen ist voller Gefahren – Erdmännchen bleiben besser unter sich.“
Doch Tafiti denkt anders. Als sein geliebter Opapa von einer Giftschlange gebissen wird, gibt es nur eine Hoffnung: eine seltene blaue Blume, die hinter der Wüste wächst. Gemeinsam mit Pinsel, einem fröhlichen und etwas tollpatschigen Pinselohrschwein, macht sich Tafiti auf den Weg durch heiße Wüsten, vorbei an wilden Tieren und durch große Herausforderungen. Unterwegs lernen die beiden, was es heißt, füreinander da zu sein – und beweisen, dass in echter Freundschaft der größte Mut liegt.
Mitmachen und gewinnen
Zur Premiere von Tafiti – Ab durch die Wüste am Samstag, 30. August 2025, im Village Cinema Wien Mitte verlosen wir insgesamt 60 Karten. Das Event verspricht Kinoatmosphäre mit viel Herz, Lachen und einer Botschaft, die nicht nur Kinder begeistert: über Freundschaft, Mut, Toleranz und den achtsamen Umgang mit der Natur.
Wann: Samstag, 30. August
Ort: Village Cinema Landstraße Wien Mitte
Kartenausgabe: 13:00 – 13:45 Uhr
Filmstart: 14:00 Uhr
Einfach im untenstehenden Formular die Anzahl der gewünschten Karten auswählen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 25. August, 09:00 Uhr.
