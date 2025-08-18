Premierenkarten für Tafiti gewinnen!

Doch Tafiti denkt anders. Als sein geliebter Opapa von einer Giftschlange gebissen wird, gibt es nur eine Hoffnung: eine seltene blaue Blume, die hinter der Wüste wächst. Gemeinsam mit Pinsel, einem fröhlichen und etwas tollpatschigen Pinselohrschwein, macht sich Tafiti auf den Weg durch heiße Wüsten, vorbei an wilden Tieren und durch große Herausforderungen. Unterwegs lernen die beiden, was es heißt, füreinander da zu sein – und beweisen, dass in echter Freundschaft der größte Mut liegt.