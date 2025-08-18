Bitter! Erstrunden-Aus für Ofner in Winston-Salem

Für Sebastian Ofner ist auch beim mit 798.335 Dollar dotierten ATP-Hartplatzturnier in Winston-Salem bereits in der ersten Runde Endstation gewesen. Der Steirer unterlag dem Tschechen Vit Kopriva am Sonntag (Ortszeit) nach Gewinn des ersten Satzes noch 6:3,4:6,3:6. Ofner lag im zweiten Satz dabei schon mit einem Break voran.
Für Österreichs aktuell zweitbesten Spieler im Ranking war es nach Baastad, Kitzbühel, Toronto und Cinncinnati die fünfte Auftakt-Niederlage en suite.
Beim Turnier in North Carolina ist mit Filip Misolic auch Österreichs Nummer eins am Start. Der Steirer trifft in der ersten Runde auf den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic. Nach Winston-Salem steht mit den US Open für die beiden Österreicher das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres am Programm. In New York wird ab 24. August gespielt.
Kommentare
