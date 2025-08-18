Bitter! Erstrunden-Aus für Ofner in Winston-Salem

Beim Turnier in North Carolina ist mit Filip Misolic auch Österreichs Nummer eins am Start. Der Steirer trifft in der ersten Runde auf den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic. Nach Winston-Salem steht mit den US Open für die beiden Österreicher das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres am Programm. In New York wird ab 24. August gespielt.