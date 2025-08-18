Zollhund „Brownie“ zieht Potenzmittel aus Verkehr

Das sehen selbst erfahrene Zollbeamte am Flughafen Wien-Schwechat selten: Sie ertappten eine junge Frau bei einem außergewöhnlichen, dreisten Schmuggel. Sie hatte – für Männer wertvolle – Ware im Gepäck. Natürlich illegal. Zollhund „Brownie“ griff ein!
Da hat „Brownie“ ganze Arbeit geleistet. Der am Flughafen Wien-Schwechat arbeitende Inspektor auf vier Pfoten stieß bei einer sogenannten risikoorientierten Kontrolle Ende Juli auf wertvolle Ware in zwei Sporttaschen. Der Inhalt sollte vielen Männern in Österreich, sogar halb Europa, das Leben erleichtern, ihnen nicht vorhandene Potenz verleihen.
„Brownie“ machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Der Zollhund zeigte beim Gepäck einer Frau, die aus Delhi (Indien) anreiste, sehr großes, auffälliges Interesse.
Bei näherer Betrachtung der beiden Taschen unter dem Röntgengerät war schnell klar, dass sich keine Turnschuhe darin befinden, sondern Medikamente. 25.000 Pillen, alles Potenzmittel!
Der Preis für die Schmuggelware ist nur schwer zu errechnen. Kostenpunkt für eine Original-Viagra-Tablette: 12 Euro. Bei Generika (sprich Potenzmittel-Nachahmer-Präparate) liegt der Preis zwischen 5 und 7 Euro. Rechnen wir in diesem Fall mit 5 Euro, macht der Wert schon 125.000 Euro aus.
Die Ware wurde sichergestellt. Die mutmaßliche Schmugglerin muss mit einem Finanzstrafverfahren und einer saftigen Geldstrafe rechnen.
„Geschmuggelte Medikamente entziehen sich jeder Qualitätskontrolle“
Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl ist jedenfalls stolz auf ihre Zollmannschaft: „Fälle wie dieser zeigen eindrucksvoll, mit welcher Professionalität der Zoll gegen Schmuggel vorgeht. Geschmuggelte Medikamente entziehen sich jeder Qualitätskontrolle und können gesundheitsgefährdende oder sogar lebensbedrohliche Inhaltsstoffe enthalten.“
