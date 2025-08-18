Zollhund „Brownie“ zieht Potenzmittel aus Verkehr

Der Preis für die Schmuggelware ist nur schwer zu errechnen. Kostenpunkt für eine Original-Viagra-Tablette: 12 Euro. Bei Generika (sprich Potenzmittel-Nachahmer-Präparate) liegt der Preis zwischen 5 und 7 Euro. Rechnen wir in diesem Fall mit 5 Euro, macht der Wert schon 125.000 Euro aus.