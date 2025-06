Von der Leyen fordert Aufhebung des Pride-Verbots

FPÖ stärkt Orbán den Rücken

Während auch mehrere Politikerinnen und Politiker von den Grünen, der SPÖ und den NEOS ihre Teilnahme an dem Event am Samstag ankündigen, stärkt die FPÖ der ungarischen Regierung den Rücken. „Welche Veranstaltungen in einem Land zugelassen oder abgelehnt werden, entscheidet immer noch die demokratisch gewählte Regierung – und nicht Brüssel“, wies der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, den Aufruf der EU-Kommissionspräsidentin an Orbán zurück. Die ungarische Bevölkerung habe sich nämlich „bewusst für ihn und die Werte entschieden, die er vertritt“, betonte er.