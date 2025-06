Mit dem E-Bike zur Stanglalm in Oberndorf

Rückfahrt mit vielen Möglichkeiten

Für die Rückfahrt stehen mehrere Varianten offen: Entweder nimmt man denselben Weg zurück nach Oberndorf oder man fährt weiter bergwärts in Richtung Harschbichl auf 1604 Meter. An der Wegkreuzung unterhalb des Harschbichls (gut beschildert) biegt man talwärts in Richtung St. Johann ab. Wer technisch versiert ist, kann auch zur Grander Schupf (über Kröpflalm) weiterfahren – eine spannende Strecke, die allerdings Fahrkönnen erfordert. Fazit: Eine abwechslungsreiche Tour für Genießer und Panorama-Fans – mitten in der Ferienregion St. Johann.