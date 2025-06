In Linz werden doch keine Herzen transplantiert

Am 31. März 2025 hat das Land Oberösterreich bei der Bundes-Zielsteuerungskommission (BZK) die Einrichtung eines Herztransplantationszentrums (HTX-Zentrum) am Kepler Universitätsklinikum (KUK) in Linz beantragt. Ziel war es, die hochspezialisierte Herzmedizin in Oberösterreich um die Möglichkeit der Herztransplantation zu erweitern und damit die Versorgung schwer herzkranker Patientinnen und Patienten weiter auszubauen. Dieser Antrag wurde jetzt zurückgewiesen. Grund: stark rückläufige Zahl an Spenderherzen bzw. Herztransplantationen in Österreich. Neben den Zentren in Graz, Innsbruck und Wien besteht aus Sicht der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) derzeit kein Bedarf für ein viertes HTX-Zentrum in Österreich.