Ferien: Wo es noch freie Plätze gibt

Neun Wochen frei, ausspannen, die Seele baumeln lassen. Die allermeisten Kinder und Jugendliche freuen sich auf die lange Auszeit, obwohl es zwischendurch auch langweilig werden kann. Viele Eltern müssen mit ihrem Urlaub jonglieren, um zu vermeiden Betreuungslücken. Das Gute: es gibt jetzt noch freie Plätze in Feriencamps & Co. teilweise sogar kostenlos. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.