Susanne Wuest erobert von Leobersdorf aus Cannes

Wie waren die Tage dort für sie? „Ich war dort sehr konzentriert, weil einfach so viele Termine rundherum waren“, erzählt sie. Zeit zum Feiern gab es leider nicht. „Wir waren nicht mal Essen danach“, so Wuest, die nebenbei auch noch bei einer HBO-Serienproduktion in England anwesend sein musste. Bei der Preisverleihung gab es dann auch noch einen Stromausfall. „Make up und Haare – das musste alles ohne Strom gemacht werden“, lacht sie heute darüber, dass sie mit nassen, zurückgekämmten Haaren dann am Red Carpet stand, weil einfach kein Strom für den Föhn vorhanden war.