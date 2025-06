Salzmann wird drittes Illwerke-Vorstandsmitglied

Sieben Bewerber

Auf die Ausschreibung hatten sich sieben Bewerber gemeldet, drei davon schafften es in die finalen Hearings am Freitag. Letztlich fiel die Wahl einstimmig auf Quido Salzmann. Der heute 56-Jährige hat nach seiner Matura am BG Dornbirn das Diplom- und Doktoratsstudium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Wien mit Auszeichnung abgeschlossen. Nach einer Lehr- und Forschungstätigkeit an dieser Universität und einer beruflichen Station in der Schweiz begann er 1999 seine Laufbahn bei den Illwerken als Experte für Energiewirtschaft. Ab 2005 leitete er den Bereich IT und Kundenservice, später dann den Bereich Energiewirtschaft und Vertrieb. Seit 2019 ist er Leiter des Geschäftsfeldes Versorgung und Dienstleistung. In dieser Funktion zeichnete er für den gesamten Vertrieb von Strom und Erdgas für Haushaltskunden, Gewerbe und Großkunden verantwortlich. Quido Salzmann ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Bregenz. In seinen Vorstandsbereich fallen die Geschäftsfelder Versorgung und Dienstleistung, Energienetze, Telekommunikation sowie die Servicefunktion Informatik und Prozessmanagement und das Thema Künstliche Intelligenz. Salzmann wird seine neue Aufgabe per 1. Juli antreten und fortan gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Christof Germann sowie Gerd Wegeler den Vorstand der Illwerke-VKW bilden.