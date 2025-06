Weibliche Power beim Frauenlauf am Pichlingersee

Was zählt, ist der pure Spaß an der Bewegung: Übermorgen, am Sonntag, 22. Juni, steigt am Pichlinger See der von der „Krone“ präsentierte ÖGK-Frauenlauf. Kurzentschlossene haben noch die Gelegenheit, sich spontan anzumelden. Eine oder zwei Runden laufen oder Nordic Walken – das schaffen Sie!