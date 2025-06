Bregenzer Festspiele starten in die Probenzeit

Zunächst stehen „Einführungstage“ auf dem Programm, die Proben auf der Seebühne beginnen am Freitag. Die im Jahr 1821 uraufgeführte Oper von Carl Maria von Weber wird heuer zum zweiten Mal nach einem Konzept von Philipp Stölzl als Spiel auf dem See aufgeführt. Die Premiere wird am 17. Juli gefeiert. In den vergangene Tagen reisten laut Festspiel-Verantwortlichen alle Darsteller an. 80 Prozent des Casts waren bereits im vergangenen Jahr dabei. An den ersten Tagen stehen Sicherheitsbegehungen der Seebühne an, außerdem Sitzproben und Besprechungen des Stücks mit dem Regisseur. Am Freitag wird dann erstmals auf der Seebühne geprobt, wo Stölzl ein zerstörtes Dorf in winterlicher Sumpflandschaft mit kahlen Bäumen und windschiefen Häusern aufbauen ließ – ganz im Gegensatz zur Wetterprognose für den Probenbeginn: Sonne und Hitze.