Streit zwischen Autolenkern eskalierte völlig

Alles begann am Samstagabend gegen 19 Uhr an der Kreuzung des Eggenberger Gürtels auf Höhe des Grazer Hauptbahnhofs: In einem Auto fuhr eine Frau (41) mit ihrem 43-jährigen Beifahrer. Plötzlich hielt – so schildert es die steirische Polizei – ein 26-jähriger Autolenker neben ihr.