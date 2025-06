Land stellte mehr Menschen mit Behinderung ein

Höhe der „Strafzahlungen“ ist in den vergangenen drei Jahren deutlich gesunken. 2024 arbeiteten insgesamt 328 Menschen mit Behinderung in der Verwaltung, im Landeskrankenhaus oder in einer Schule, für die das Land zuständig ist. Damit wird die geforderte Quote zu 77 Prozent erfüllt. 2022 lag der Wert noch bei 67 Prozent.