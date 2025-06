Extremsportler startet speziellen Gipfelsturm

Der in Linz tätige Berufsfeuerwehrmann startet heute Früh am Fuße des Piz Buin in Vorarlberg zur sogenannten „Seven Summits Challenge“ (die „Sieben-Gipfel-Herausforderung“). Hinter diesem Begriff versteckt sich eine wahre Mammutaufgabe für den Extremsportler. Er will in nur fünf Tagen die sieben höchsten Gipfel aller neun Bundesländer erklimmen.