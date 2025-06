Warum es auf Mallorca plötzlich „Saufbeutel“ gibt

Man erkennt sie sofort: Flipflops, bunte Sonnenbrille, Leiberl mit markigem Spruch, Bier in der Hand und manchmal sogar Saufhelm auf dem Kopf. Angehende Malle-Urlauber sind am Flughafen schwer zu übersehen. Oft dröhnt ihr Schlachtplan sogar aus Kopfhörern oder Miniboxen: „Ja, ja, ich sitz‘ schon wieder dicht in ‘nem Flieger ...“ ist da im Wartebereich ebenso zu hören wie „Nie mehr Alkohol – freie Getränke“ oder „Ciao 3 Tage Blau“.