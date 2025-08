Prozess: Zuerst Geschenke, dann stach Wienerin zu

„Er hat sie durch die ganze Wohnung gedroschen“

Selten gehen in Strafprozessen die Versionen so auseinander, wie im Saal 303 im Wiener Landl. Fakt ist, ein 50-Jähriger wurde zu Weihnachten mit schweren Verletzungen an Kopf und Hals ins Spital gebracht. Seine Freundin stach mit einer Glasscherbe zu, sitzt jetzt wegen Mordversuch vor den Geschworenen. Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger wirft ein ganz anderes Licht auf die Tat: „Meine Mandantin ist an dem Tag gehaut worden, das sucht seinesgleichen. Er hat sie durch die ganze Wohnung gedroschen. Nicht das erste Mal.“