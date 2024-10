Mazda CX-80: Business Class auf ungewöhnliche Art

Bedienung wie früher

Das Interieur ist elegant gestaltet und erfreut die Freunde klassischen Autodesigns. Da findet sich kein aufgesetzter Touchscreen. Da findet sich überhaupt kein Touchscreen, sondern einfach zwei 12,3-Zoll-Displays, die sehr schön in die Landschaft integriert sind. Bedient wird das System hauptsächlich via Drehdrücksteller. Das funktioniert nach wie vor gut. Nur bei der Verwendung von Apple CarPlay (oder Android Auto, beides serienmäßig drahtlos) wünscht man sich einen Touchscreen. Dazu reicht Mazda Tasten und Kippschalter an Armaturenbrett und Lenkrad – herrlich! Hoffentlich kommt die Zeit, da man Touchelemente nur noch im Automuseum, aber nicht mehr in aktuellen Autos findet.