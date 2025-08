Aufgepäppeltem Eichkatzerl droht Greifvogelstation

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ Schon Friedrich Schiller wusste in seinem Werk „Wilhelm Tell“ über die Bösartigkeit so manches Nachbarn bestens Bescheid. Nun machte auch ein Wiener damit Bekanntschaft. Dabei hatte der 55-jährige Floridsdorfer lediglich ein nicht überlebensfähiges Baby-Eichkätzchen von der Straße aufgelesen und bei sich aufgenommen.