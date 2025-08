Hier entsteht aus Schilf klimafreundlicher Asphalt

„Mit diesem Projekt bringen wir die Forschung auf den Boden“, freut sich auch Landesrat Schneemann und hebt noch einmal hervor, dass das Burgenland bis 2030 klimaneutral sein möchte. „Mit diesem Projekt kommen wir dem ein Stückchen näher“, so Schneemann. Denn hält der „grüne Asphalt“ das, was er verspricht, könnte man nicht nur Burgenland-, sondern sogar österreichweit Tonnen an CO₂ einsparen. „Unser erstes Ziel ist der Klimaschutz, das zweite eine Vorreiterrolle bei innovativen und nachhaltigen Infrastrukturprojekten einzunehmen“, so der Landesvertreter.